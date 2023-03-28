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В боях под Бахмутом погиб сын председателя правления "Донецкоблгаза"

В боях под Бахмутом погиб сын председателя правления "Донецкоблгаза"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1408
Время на прочтение
1 мин
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В боях под Бахмутом погиб сын председателя правления "Донецкоблгаза"

Фото: из соцсетей

Парень воевал в одной из самых горячих точек фронта Украины.

Под Бахмутом Донецкой области погиб сын председателя правления "Донецкоблгаза" Вадима Батыя — Артур.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Юноша был настоящим Героем, который во время полномасштабной войны пошел на защиту нашей Украины-неньки. Воин отметился мужеством и храбростью на поле боя! Артур погиб в самой горячей точке фронта – под городом Бахмут, в с. Богдановка", — говорится в сообщении.

Фото/Facebook: Вадим Батый / ©
Фото/Facebook: Вадим Батый

Смерть Артура также подтвердил его отец и сообщил, что похорон воина состоится в четверг, 30 марта, в селе Панчево, Кировоградской области.

Напомним, на войне в Украине за неделю погибли три добровольца из Польши.

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1408
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