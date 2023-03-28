Під тимчасово окупованим Мелітополем підірвали підстанцію – мер Федоров

Під тимчасово окупованим Мелітополем злетіла у повітря електропідстанція.

У селі Федорівка поблизу тимчасово захопленого Мелітополя 28 березня підірвали електропідстанцію.

Про це повідомив чинник мер міста Іван Федоров та місцеве видання РІА Мелитополь.

"Щось підгорає у рашистів під Мелітополем. За попередніми даними, підірвано підстанцію біля села Федорівка Терпінівської сільради", написав Федоров.

Таку інформацію підтверджують й інформатори Telegram-каналу РІА Мелітополь. Наразі у населеному пункті немає електроенергії.

Крім того, мелітопольці чули звуки вибухів і з Молочного лиману.

Нагадаємо, вранці 27 березня у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області також пролунали вибухи, внаслідок чого було зруйновано одразу декілька будівель, які окупували росіяни.

За інформацією місцевих, прилетіло по гуртожитку автомоторного технікуму, де перебували російські військові. Очевидці розповіли, що після "прильоту" окупанти "вибігали у двір просто в трусах, у них була паніка".

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