Ніжні та прикольні котячі імена: як назвати улюбленця

Інколи буває дуже важко підібрати красиве ім'я своєму улюбленцю. Тому ТСН.ua підібрав для вас перелік імен для котів та кішок.

Домашні улюбленці — справжні члени сім'ї, тому їм потрібно підібрати красиве і милозвучне ім'я. Звичайно, найкраще, коли окличка зображає собою риси характеру, особливості зовнішності, поведінку тварини. Можна підібрати не лише красиве українське ім'я для кота чи кішки, але й англійське, японське або взагалі вигадати. Орієнтуватися рекомендується на короткі оклички, які легко запам'ятовуються та промовляються.

Ім'я для кота (хлопчика та дівчинки) смугастого кольору

Як назвати смугастого або плямистого кота? Найкраще підійдуть такі оклички:

Клео;

Пірат;

Лео;

Дакота;

Мікс;

Тигрик;

Тара;

Черрі;

Колор;

Пума;

Плутон;

Плямка;

Страйп;

Ерлі;

Ши-ши;

Хейлі;

Ула;

Тесс;

Ості;

Лоренс;

Лол;

Чіо;

Арго.

Чорне кошеня: як підібрати окличку

Як назвати кота чи кішку чорного кольору? / Фото: pixabay.com

Власники чорних котів намагаються знайти цікаве ім'я, яке буде вказувати на зовнішність улюбленця. Можна обрати одну з таких окличок:

Багіра;

Барон;

Вуглик;

Чорниш;

Баклажан;

Блеккі;

Тінь;

Блек;

Шварц;

Чорнус;

Неро;

Ворон;

Блеккітті;

Чорниця;

Монах;

Шварцітта;

Шоко;

Африка;

Мокко;

Брауні;

Наомі;

Пантера;

Шоколатті.

Як назвати рудого кота: перелік окличок

Як назвати рудого кота? / Фото: pixabay.com

Руді кошенята схожі на сонечко і випромінюють тепло. Тому і оклички в них повинні бути особливими. Наприклад, можна обрати такі:

Рижик;

Рудольф;

Ред;

Морквина;

Джинджер;

Орандж;

Диня;

Гарбуз;

Санні;

Хані;

Медок;

Голді;

Капуч;

Кус-кус;

Сілк;

Лунтик;

Амбер;

Кориця;

Карамелька;

Ласка;

Шарлотка;

Канарейка;

Іриска.

Красиві і прикольні імена для білих котів та кішок

Прикольні імена для білих котів та кішок / Фото: pixabay.com

Білосніжний вихованець завжди виглядає дуже ніжно та мило. Часто і характер у таких котів та кішок поступливий. Тому для них варто обирати імена, які будуть підкреслювати цю особливість:

Белла;

Сніжка;

Еней;

Айс;

Вайт;

Айріс;

Сноу;

Твіггі;

Клауд;

Обрі;

Шайн;

Мілка;

Кашемір;

Бриз;

Оушен;

Скай;

Аква;

Незабудка;

Віола;

Вей;

Фіалка;

Зефір;

Розочка;

Шеллі;

Зефірка;

Мушля;

Тоффі;

Пудра.

Оклички для сірих котів

Як назвати сірого кота? / Фото: pixabay.com

Сіре забарвлення у котів та кішок також зустрічається дуже часто. Якщо ви шукаєте цікаву окличку для свого улюбленця, варто звернути увагу на такі:

Димок;

Кекс;

Попіл;

Грей;

Місті;

Шейді;

Клайд;

Шейла;

Смокі;

Том;

Муні;

Хром;

Ашер;

Сіромаха.

Лисе кошеня: як назвати улюбленця

Оклички для лисого кошеняти / Фото: Pexels

Якщо ваш улюбленець не має шерсті, йому можуть підійти такі оклички:

Смегл;

Доббі;

Грут;

Фантом;

Фараон;

Мандрагора;

Фіона;

Фарік;

Тут;

Лимон;

Лисік;

Шай.

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