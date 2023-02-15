Нежные и прикольные кошачьи имена: как назвать любимца

Иногда бывает очень трудно подобрать красивое имя своему любимцу. Поэтому ТСН.ua подобрал для вас список имен для кошек и кошек.
Домашние любимцы – настоящие члены семьи, поэтому им нужно подобрать красивое и благозвучное имя. Конечно, лучше всего, когда кличка изображает собой черты характера, особенности внешности, поведение животного. Можно подобрать не только красивое украинское имя для кота или кошки, но и английское, японское или вообще придумать. Ориентироваться рекомендуется на короткие клички, которые легко запоминаются и произносятся.
Имя для кота (мальчика и девочки) полосатого цвета
Как назвать полосатого или пятнистого кота? Лучше всего подойдут следующие клички:
- Клео;
- Пират;
- Лео;
- Дакота;
- Микс;
- Тигрик;
- Таро;
- Черри;
- Цвет;
- Пума;
- Плутон;
- Пятно;
- Страйп;
- Эрли;
- Ши-ши;
- Хейли;
- Улла;
- Тесс;
- Ости;
- Лоренс;
- Лол;
- Чио;
- Арго.
Черный котенок: как подобрать кличку
Владельцы черных кошек пытаются найти интересное имя, указывающее на внешность любимца. Можно выбрать одну из следующих кличек:
- Багира;
- Барон;
- Уголь;
- Черныш;
- Баклажан;
- Блэки;
- Тень;
- Блэк;
- Шварц;
- Чернус;
- Неро;
- Ворон;
- Блеккитти;
- Черника;
- Монах;
- Шварцитта;
- шок;
- Африка;
- Мокко;
- Брауни;
- Наоми;
- Пантера;
- Шоколатти.
Как назвать рыжего кота: перечень кличек
Рыжие котята похожи на солнышко и излучают тепло. Поэтому и клички у них должны быть особенными. К примеру, можно выбрать следующие:
- Рыжик;
- Рудольф;
- Ред;
- Морковка;
- Джинджер;
- Оранж;
- Дыня;
- Тыква;
- Санни;
- Хани;
- Медок;
- Голди;
- Капучи;
- кус-кус;
- Силк;
- Лунтик;
- Амбер;
- Корица;
- Карамелько;
- Благодать;
- Шарлотка;
- Канарейка;
- Ириска.
Красивые и прикольные имена для белых кошек и кошек
Белый питомец всегда выглядит очень нежно и мило. Часто и характер у таких кошек и кошек покладист. Поэтому для них следует выбирать имена, которые будут подчеркивать эту особенность:
- Белла;
- Снежка;
- Эней;
- Айс;
- Вайт;
- Айрис;
- Сноу;
- Твигги;
- Клауд;
- Обри;
- Шайн;
- Милка;
- Кашемир;
- Бриз;
- Оушен;
- Скай;
- Аква;
- Незабудка;
- Виола;
- Вей;
- Фиалка;
- Зефир;
- Розочка;
- Шелли;
- Зефирка;
- Мушля;
- Тоффи;
- Пудро.
Клички для серых кошек
Серая окраска кошек и кошек также встречается очень часто. Если вы ищете интересную кличку для своего любимца, стоит обратить внимание на следующие:
- Дымок;
- Кекс;
- Зола;
- Грей;
- Города;
- Шейди;
- Клайд;
- Шейла;
- Смоки;
- Том;
- Муни;
- Хром;
- Ашер;
- Сиромаха.
Лысый котенок: как назвать любимца
Если ваш любимец не имеет шерсти, ему могут подойти такие клички:
- Смегл;
- Добби;
- ГРУТ;
- Фантом;
- Фараон;
- Мандрагора;
- Фиона;
- Фарик;
- Здесь;
- Лимон;
- Лысик;
- Шай.
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