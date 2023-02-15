Нежные и прикольные кошачьи имена: как назвать любимца

Иногда бывает очень трудно подобрать красивое имя своему любимцу. Поэтому ТСН.ua подобрал для вас список имен для кошек и кошек.

Домашние любимцы – настоящие члены семьи, поэтому им нужно подобрать красивое и благозвучное имя. Конечно, лучше всего, когда кличка изображает собой черты характера, особенности внешности, поведение животного. Можно подобрать не только красивое украинское имя для кота или кошки, но и английское, японское или вообще придумать. Ориентироваться рекомендуется на короткие клички, которые легко запоминаются и произносятся.

Имя для кота (мальчика и девочки) полосатого цвета

Как назвать полосатого или пятнистого кота? Лучше всего подойдут следующие клички:

Клео;

Пират;

Лео;

Дакота;

Микс;

Тигрик;

Таро;

Черри;

Цвет;

Пума;

Плутон;

Пятно;

Страйп;

Эрли;

Ши-ши;

Хейли;

Улла;

Тесс;

Ости;

Лоренс;

Лол;

Чио;

Арго.

Черный котенок: как подобрать кличку

Как назвать кошку или кошку черного цвета? / Фото: pixabay.com

Владельцы черных кошек пытаются найти интересное имя, указывающее на внешность любимца. Можно выбрать одну из следующих кличек:

Багира;

Барон;

Уголь;

Черныш;

Баклажан;

Блэки;

Тень;

Блэк;

Шварц;

Чернус;

Неро;

Ворон;

Блеккитти;

Черника;

Монах;

Шварцитта;

шок;

Африка;

Мокко;

Брауни;

Наоми;

Пантера;

Шоколатти.

Как назвать рыжего кота: перечень кличек

Как назвать рыжего кота? / Фото: pixabay.com

Рыжие котята похожи на солнышко и излучают тепло. Поэтому и клички у них должны быть особенными. К примеру, можно выбрать следующие:

Рыжик;

Рудольф;

Ред;

Морковка;

Джинджер;

Оранж;

Дыня;

Тыква;

Санни;

Хани;

Медок;

Голди;

Капучи;

кус-кус;

Силк;

Лунтик;

Амбер;

Корица;

Карамелько;

Благодать;

Шарлотка;

Канарейка;

Ириска.

Красивые и прикольные имена для белых кошек и кошек

Прикольные имена для белых кошек и кошек / Фото: pixabay.com

Белый питомец всегда выглядит очень нежно и мило. Часто и характер у таких кошек и кошек покладист. Поэтому для них следует выбирать имена, которые будут подчеркивать эту особенность:

Белла;

Снежка;

Эней;

Айс;

Вайт;

Айрис;

Сноу;

Твигги;

Клауд;

Обри;

Шайн;

Милка;

Кашемир;

Бриз;

Оушен;

Скай;

Аква;

Незабудка;

Виола;

Вей;

Фиалка;

Зефир;

Розочка;

Шелли;

Зефирка;

Мушля;

Тоффи;

Пудро.

Клички для серых кошек

Как назвать серого кота? / Фото: pixabay.com

Серая окраска кошек и кошек также встречается очень часто. Если вы ищете интересную кличку для своего любимца, стоит обратить внимание на следующие:

Дымок;

Кекс;

Зола;

Грей;

Города;

Шейди;

Клайд;

Шейла;

Смоки;

Том;

Муни;

Хром;

Ашер;

Сиромаха.

Лысый котенок: как назвать любимца

Клички для лысого котенка / Фото: Pexels

Если ваш любимец не имеет шерсти, ему могут подойти такие клички:

Смегл;

Добби;

ГРУТ;

Фантом;

Фараон;

Мандрагора;

Фиона;

Фарик;

Здесь;

Лимон;

Лысик;

Шай.

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