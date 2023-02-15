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Нежные и прикольные кошачьи имена: как назвать любимца

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
849
Время на прочтение
2 мин
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Нежные и прикольные кошачьи имена: как назвать любимца

Прикольные кошачьи имена / Фото: Pexels

Иногда бывает очень трудно подобрать красивое имя своему любимцу. Поэтому ТСН.ua подобрал для вас список имен для кошек и кошек.

Домашние любимцы – настоящие члены семьи, поэтому им нужно подобрать красивое и благозвучное имя. Конечно, лучше всего, когда кличка изображает собой черты характера, особенности внешности, поведение животного. Можно подобрать не только красивое украинское имя для кота или кошки, но и английское, японское или вообще придумать. Ориентироваться рекомендуется на короткие клички, которые легко запоминаются и произносятся.

Имя для кота (мальчика и девочки) полосатого цвета

Как назвать полосатого или пятнистого кота? Лучше всего подойдут следующие клички:

  • Клео;
  • Пират;
  • Лео;
  • Дакота;
  • Микс;
  • Тигрик;
  • Таро;
  • Черри;
  • Цвет;
  • Пума;
  • Плутон;
  • Пятно;
  • Страйп;
  • Эрли;
  • Ши-ши;
  • Хейли;
  • Улла;
  • Тесс;
  • Ости;
  • Лоренс;
  • Лол;
  • Чио;
  • Арго.

Черный котенок: как подобрать кличку

Как назвать кошку или кошку черного цвета? / © pixabay.com
Как назвать кошку или кошку черного цвета? / Фото: pixabay.com

Владельцы черных кошек пытаются найти интересное имя, указывающее на внешность любимца. Можно выбрать одну из следующих кличек:

  • Багира;
  • Барон;
  • Уголь;
  • Черныш;
  • Баклажан;
  • Блэки;
  • Тень;
  • Блэк;
  • Шварц;
  • Чернус;
  • Неро;
  • Ворон;
  • Блеккитти;
  • Черника;
  • Монах;
  • Шварцитта;
  • шок;
  • Африка;
  • Мокко;
  • Брауни;
  • Наоми;
  • Пантера;
  • Шоколатти.

Как назвать рыжего кота: перечень кличек

Как назвать рыжего кота? / © pixabay.com
Как назвать рыжего кота? / Фото: pixabay.com

Рыжие котята похожи на солнышко и излучают тепло. Поэтому и клички у них должны быть особенными. К примеру, можно выбрать следующие:

  • Рыжик;
  • Рудольф;
  • Ред;
  • Морковка;
  • Джинджер;
  • Оранж;
  • Дыня;
  • Тыква;
  • Санни;
  • Хани;
  • Медок;
  • Голди;
  • Капучи;
  • кус-кус;
  • Силк;
  • Лунтик;
  • Амбер;
  • Корица;
  • Карамелько;
  • Благодать;
  • Шарлотка;
  • Канарейка;
  • Ириска.

Красивые и прикольные имена для белых кошек и кошек

Прикольные имена для белых кошек и кошек / © pixabay.com
Прикольные имена для белых кошек и кошек / Фото: pixabay.com

Белый питомец всегда выглядит очень нежно и мило. Часто и характер у таких кошек и кошек покладист. Поэтому для них следует выбирать имена, которые будут подчеркивать эту особенность:

  • Белла;
  • Снежка;
  • Эней;
  • Айс;
  • Вайт;
  • Айрис;
  • Сноу;
  • Твигги;
  • Клауд;
  • Обри;
  • Шайн;
  • Милка;
  • Кашемир;
  • Бриз;
  • Оушен;
  • Скай;
  • Аква;
  • Незабудка;
  • Виола;
  • Вей;
  • Фиалка;
  • Зефир;
  • Розочка;
  • Шелли;
  • Зефирка;
  • Мушля;
  • Тоффи;
  • Пудро.

Клички для серых кошек

Как назвать серого кота? / © pixabay.com
Как назвать серого кота? / Фото: pixabay.com

Серая окраска кошек и кошек также встречается очень часто. Если вы ищете интересную кличку для своего любимца, стоит обратить внимание на следующие:

  • Дымок;
  • Кекс;
  • Зола;
  • Грей;
  • Города;
  • Шейди;
  • Клайд;
  • Шейла;
  • Смоки;
  • Том;
  • Муни;
  • Хром;
  • Ашер;
  • Сиромаха.

Лысый котенок: как назвать любимца

Клички для лысого котенка / © Pexels
Клички для лысого котенка / Фото: Pexels

Если ваш любимец не имеет шерсти, ему могут подойти такие клички:

  • Смегл;
  • Добби;
  • ГРУТ;
  • Фантом;
  • Фараон;
  • Мандрагора;
  • Фиона;
  • Фарик;
  • Здесь;
  • Лимон;
  • Лысик;
  • Шай.

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Дата публикации
Просмотры
849
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