Ученые выяснили, могут ли плакать собаки

Животные не могут плакать от боли и уныния.

В ходе исследований ученые выяснили, что наши домашние питомцы на самом деле не могут плакать. Как правило, животные используют слезы для увлажнения и защиты глаз, но не для выражения беспокойства.

Об этом пишет IFLScience.

Животные действительно способны грустить, и существует целый ряд поведенческих сигналов, указывающих на то, что они скучают, беспокоятся или испытывают другие негативные эмоции.

Это также может быть снижение аппетита, чрезмерная вылизка или изменение режима сна. Некоторые животные также могут проявлять деструктивное или беспокойное поведение, например, начинает грызть мебель.

Ранее эксперты по поведению кошек из Университета Ноттингем Трент обнаружили, что наши любимцы действительно ненавидят, когда их гладят в направлении шерсти, вокруг ног, по бокам и у горла. Если ваш любимец все же позволяет вам затрагивать эти зоны, ученые считают, он терпит, надеясь, что он получит вознаграждение в виде пищи.

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