Как давать коту лекарства, чтобы он их точно проглотил: полезные лайфхаки

Иногда домашним питомцам нужно давать лекарства или витамины. В такие моменты остро стоит вопрос, как давать коту таблетки, чтобы он не поцарапал хозяина и точно их проглотил. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Вот полезные лайфхаки, которые помогут дать таблетку коту без особых проблем.

Измельчите лекарство и добавьте к еде

Достаточно действенный способ, если таблетки не обладают неприятным вкусом. Животное съест с удовольствием свой обед, не заметив, что там были измельчены до порошкообразного состояния медикаменты. Однако следует отметить, что с сухим кормом этот метод не будет работать.

Также следует заранее уточнить у ветеринарного врача, можно ли давать коту лекарство в таком виде. Ведь некоторые таблетки измельчать нельзя.

Разбавьте в воде

Измельчите таблетку, растворите ее в воде. Заверните любимца в мягкое одеяло, чтобы он не поцарапал руки, а затем влейте жидкость в глотку животного. Кот будет инстинктивно проглатывать.

Замаскируйте специальной пастой

Есть лекарства, которые нельзя смешивать с пищей или водой. Как дать коту таблетку в таком случае? В некоторых ветеринарных магазинах продаются специальные маскировочные пасты. Следует сразу обратить внимание, что они дорого стоят, но достаточно действенны. Паста имеет приятный для кошек запах и вкус, вращающие таблетку. Пастой щедро обмазываются лекарства, а затем их нужно дать животному.

Используйте таблеточник

Это похоже на шприц устройства можно найти во многих ветеринарных магазинах и аптеках, оно значительно облегчает такую неприятную манипуляцию, как необходимость дать коту лекарство. Это оптимальный способ, если таблетку нужно дать целиком и нельзя смешивать ее с едой или водой.

Таблека укладывается в специальный резиновый наконечник и фиксируется. Тогда шприц вводится в рот любимца, чтобы наконечник коснулся корня языка. Тогда нужно нажать на поршень, чтобы таблетка вытолкнулась, а шприц выводится изо рта. Не забудьте закрыть рот кота и погладить горло, чтобы животное проглотило лекарство.

Читайте также: