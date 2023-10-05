Литва в следующем году выделит Украине 340 млн евро помощи

Глава правительства заявила, что связанные с Украиной потребности очень важны для Литвы.

В следующем году Литва планирует предоставить Украине помощь в 340 миллионов евро.

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Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT.

"По Украине (расходы на помощь в 2024 году – ред.) мы оцениваем в общей сложности около 0,4% ВВП, то есть примерно 340 миллионов евро", — сказала Шимоните.

Она отметила, что потребности, связанные с Украиной, очень важны для Литвы. Это не только поддержка беженцев, но и всеобщая поддержка Украины. Особенно этот вопрос будет острым, если страны Евросоюза не смогут согласовать помощь Украине в размере 50 миллиардов евро.

Издание сообщило, что правительство Литвы будет рассматривать проект бюджета на следующий год 5 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Конституционного суда Литвы 2014-2021 годов Витаутас Магнус заявил, что НАТО может решить включиться в войну на защиту Украины еще до ее членства в Альянсе.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия готовится к еще более масштабным военным действиям.

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