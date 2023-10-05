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Литва наступного року виділить Україні 340 млн євро допомоги

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Литва наступного року виділить Україні 340 млн євро допомоги

Прапор Литви / Фото: Getty Images

Голова уряду заявила, що повʼязані з Україною потреби дуже важливі для Литви.

Наступного року Литва планує надати Україні допомоги на 340 мільйонів євро.

Про це повідомила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте  в інтервʼю LRT.

"По Україні (витрати на допомогу у 2024 році – ред.) ми оцінюємо загалом близько в 0,4% ВВП, тобто приблизно 340 мільйонів євро", — сказала Шимоніте.

Вона зазначила, що потреби повʼязані з Україною дуже важливі для Литви. Це не тільки підтримка біженців, але й загальна підтримка України. Особливо це питання буде гострим, якщо країни Євросоюзу не зможуть узгодити допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Видання повідомило, що уряд Литви буде розглядати проект бюджету на наступний рік 5 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Конституційного суду Литви 2014-2021 років Вітаутас Магнус заявив, що НАТО може вирішити включитися у війну на захист України ще до її членства в Альянсі.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія готується до ще масштабніших військових дій.

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Дата публікації
Перегляди
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