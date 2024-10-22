Прорыв врага у Часова Яра: сколько километров осталось до Константиновки

Депутат рассказал, что боевые действия под Константиновкой напоминают советские фильмы о войне.

После того, как российские войска прорвались возле Часова Яра, до Константиновки осталось 7-8 км. В Константиновке и Дружковке круглосуточно канонада.

Об этом депутат Дружковского городского совета Николай Довбня рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам депутата, ночь на 22 октября и день проходят под звуки канонады.

"После того, как враг прорвался возле Часова Яра, до Константиновки осталось 7-8 километров. Это расстояние уже приводит к тому, что мы непрерывно слышим канонаду. Ведь россияне имеют преимущество в количестве снарядов и выстрелов", – рассказал Довбня.

Он отметил, что боевые действия под Константиновкой напоминают советские фильмы о войне, ведь слышен постоянный гул и взрывы.

"Дорога в Часов Яр открыта только для военных и местных. Тамошние большие карьеры, по моему мнению, смогут немного задержать врага между Константиновкой и Часовым Яром", — добавил депутат.

К слову, накануне издания The Wall Street Journal сообщило, что армия РФ предприняла значительный шаг к захвату Часова Яра. Теперь ВСУ нужно помешать врагу занять позицию в буферной зоне, чтобы предотвратить наступление.

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