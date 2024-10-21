На Закарпатье уволен глава областной МСЭК – журналист

По информации журналиста, глава МСЭК был уволен по согласию сторон.

В Закарпатской области руководитель областной медицинско-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Юрий Веклинец был уволен с должности.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram.

По информации журналиста, глава МСЭК был уволен по согласию сторон. Якобы Веклинец сам написал заявление на увольнение. Причина такого решения неизвестна.

Фото: Виталий Глагола

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что коррупция в МСЭК – это внутренний враг Украины.

Напомним, что правоохранители разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына. У семьи нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах.

Зеленский отреагировал на скандалы с МСЭК и «инвалидностями» прокуроров

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