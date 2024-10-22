"Невоспитанные собаки, взращенные США": сестра Ким Чен Ына раскритиковала Украину

Сестра диктатора КНДР Ким Чен Ына – Ким Йо Чжон набросилась с критикой на Украину и Южную Корею.

Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном северокорейским государственным информагентством KCNA.

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По ее словам, никто в мире не решается провоцировать страны с ядерным оружием, "кроме безумных из Республики Корея и киевского режима". Очевидно, сестра Ким Чен Ына "одолжила" кремлевские методички для критики Украины.

"Если вы посмотрите на то, что они делают, то Сеул и Киев очень похожи, будто они ходят в разных местах, умоляя о помощи и безрассудно выбрасывают бессмысленные чепухи против ядерных стран... Следует сказать, что это общая характеристика всех невоспитанных собак, взращенных Соединенными Штатами", — заявила сестра Кима.

Заметим, что сестра Ким Чен Ына занимает должность заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Напомним, что это уже далеко не первое заявление Ким Йо Чжон в поддержку РФ. 27 января 2023 г. она заявила, что КНДР "всегда будет стоять на одном поле боя с российской армией и народом".

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 12 тысяч военных, в том числе подразделение спецназначения.

Позже МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за военных КНДР в войне против Украины.

По информации Newsweek, Южная Корея может отправить войска в Украину на фоне сотрудничества с КНДР и РФ.

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