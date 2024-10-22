"Невиховані собаки, виплекані США": сестра Кім Чен Ина розкритикувала Україну

Сестра диктатора КНДР Кім Чен Ина – Кім Йо Чжон накинулася з критикою на Україну і Південну Корею.

Про це йдеться в її заяві, опублікованій північнокорейським державним інформагентством KCNA.

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За її словами, ніхто у світі не наважується провокувати країни з ядерною зброєю, "окрім божевільних із Республіки Корея та київського режиму". Очевидно, сестра Кім Чен Ина "позичила" кремлівські методички для критики України.

"Якщо ви подивіться на те, що вони роблять, то Сеул і Київ дуже схожі, ніби вони ходять у різних місцях, благаючи про допомогу та безрозсудно викидають безглузді нісенітниці проти ядерних країн... Слід сказати, що це загальна характеристика всіх невихованих собак, виплеканих у Сполучених Штатах", - заявила сестра Кіма.

Зауважимо, що сестра Кім Чен Ина обіймає посаду заступника завідувача відділу Центрального комітету Трудової партії Кореї.

Нагадаємо, що це вже далеко не перша заява Кім Йо Чжон на підтримку РФ. 27 січня 2023 року вона заявила, що КНДР "завжди буде стояти на одному полі бою з російською армією та народом".

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив на війну до України 12 тисяч військових, зокрема підрозділ спецпризначення.

Пізніше МЗС Південної Кореї викликало російського посла через військових КНДР у війні проти України.

За інформацією Newsweek, Південна Корея може відправити війська до України на тлі співпраці міє КНДР та РФ.

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