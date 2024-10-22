"Готувалась до змагань": путінський "Шахед" убив 14-річну Ганну та її маму – що відомо

Під час одного з останніх таких ударів один з "Шахедів" здійснив пряме влучання у приватний будинок спального району, де перебувала родина з чотирьох людей. Помешкання загорілось, тому шансів врятуватись у його мешканців не було. Внаслідок цього загинула ціла родина – 14-річна Ганна Кушнарьова, її 42-річна мати та 54-річна тітка.

За даними поліції Сумщини, вижив тільки батько дівчинки. Він зараз перебуває в лікарні, де бореться за життя. Як відзвітували правоохоронці, удар був настільки потужним, що внаслідок пожежі від будинку залишились лише декілька стін. Крім того, були пошкоджені сусідні будинки та автівки.

В сумській школі №27, де навчалась Ганна Кушнарьова, ТСН.ua розповіли, що це була одна з найкращих учениць.

Ганна Кушнарьова / Фото: Сумська ЗОШ I-III ступенів №27

"Ми вчора дізнались про загибель нашого випускника, він був нашою зіркою футболу", - розповідає директорка школи Ольга Плотницька, ледве стримуючи сльози.

"Сьогодні сталась трагедія з дівчинкою. Ганна була розумничкою, переживала через все, дуже любила тварин, приймала участь у виставках. Вона була життєрадісною дитиною. Було пряме "Шахеда", пожежа була страшною. Дитина з матір’ю згоріли…", - розповіла нам Ольга Федорівна.

Ганна Кушнарьова / Фото: Сумська ЗОШ I-III ступенів №27

Ті, хто знав цю родину, кажуть, що у загиблої дівчинки було багато планів на життя. В листопаді вона планувала приймати участь разом зі своєю собакою Юмою у змаганнях.

"Сьогодні, 22 жовтня 2024 року, внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора в Сумах загинула наш юний кінолог, спортсменка Анна Кушнарьова, яка займалася аджиліті в сумській команді "Адреналін" в м. Суми. На останніх змаганнях в Києві у вересні місяці вона стояла на п'єдесталі пошани зі своєю Юмою і дуже цьому раділа, сподівалася приїхати у листопаді на наступні змагання, але російські військові її вбили. Їй було всього 14 років. Разом із Анною загинула її мати та тітка. Її батько та собака Юма знаходяться у важкому стані в лікарні. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Анни…", - повідомили у громадській організації "Кінологічна спілка України – Ukrainian Kennel Union".

Ірина Кушнарьова / Фото: Кордон.Медіа

Цю трагедія прокоментували в соцмережах сотні дописувачів. Більшість з тих, хто відреагував на пости про родину Кушнарьових, висловились на адресу тих, хто запускав "Шахеди" одним словом: "Нелюди".

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