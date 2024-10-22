Укренерго має 28 млрд грн боргу перед Гарпоком – Брехт

Державна компанія «Укренерго» має 28 млрд грн заборгованості перед державним підприємством «Гарантований покупець» щодо послуги зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це заявив під час події Energy Day 2024 в.о. голови правління компанії Олексій Брехт.

«Зараз борги Укренерго перед Гарантованим покупцем становлять 28 млрд грн», - заявив Брехт.

Він зазначив, що Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг передбачила в тарифі на передачу «Укренерго» лише 12 млрд грн щодо сплати Гарпоку коштів за послугу зі збільшення частки з ВДЕ, тоді як компанія станом на середину жовтня сплатила за цю послугу 20 млрд грн.

«Я думаю, що до кінця року цифра складе 25. Тобто вдвічі (недофінансування – ред.)», - підкреслив керівник компанії.

За його словами, завдяки законодавчим змінам компанія знаходить варіанти зменшення існуючої заборгованості, а також фіксує покращення розрахунків з боку Енергоатому, завдяки чому борг може зменшитись.

«Розраховуємо на додаткові 15 млрд грн (від Енергоатому – ред.), які ми покриємо до кінця року», - розповів Брехт.

Він також підкреслив, що компанія 2025 року хоче забезпечити повний розрахунок за послугу зі збільшення частки ВДЕ, щоб борги не накопичувались, а зменшувались.

Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.