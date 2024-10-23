Назначен новый начштаба Сил беспилотных систем: СМИ назвали имя

Предыдущий начштаба Сил беспилотных систем был уволен после скандала.

Экс-командир 28 ОМБр полковник Алексей Халабуд стал новым руководителем штаба командования Сил беспилотных систем вместо Романа Гладкого.

Об этом передают "Суспільне" и "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Источники "Украинской правды" в Минобороны сообщили, что по результатам проверки, проведенной СБУ, было установлено, что дальнейшее пребывание Романа Гладкого в должности начальника штаба Сил беспилотных систем невозможно.

Поэтому 14 октября 2024 года он был уволен с занимаемой должности и переведен на должность офицера резерва батальона резерва.

Что известно об Алексее Халабуде

Алексей Халабуд был командиром 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

В 2010 году окончил Академию сухопутных войск по специализации "управления действиями подразделений механизированных войск".

Алексей Халабуда

Скандал с Романом Гладким

Напомним, штаб-сержант командования СБС Александр Ярмак в интервью "Суспільному" рассказал, что Роман Гладкий, назначение которого летом 2024 года начальником штаба командования Сил беспилотных систем вызвало большой скандал, освобожденный от должности.

В частности, по информации канала DeepState, Гладкий – подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Его жена якобы владеет российским гражданством, а дочь на спортивных соревнованиях представляла РФ.

Капитан первого ранга Роман Гладкий/Фото: "Думская"

По информации "Телевидения Торонто", с 2014 по 2015 год Гладкий пересекал пограничные российские пункты 26 раз.

После резонанса в медиа Главнокомандующий ВСУ Сырский поручил СБУ провести дополнительную специальную проверку по поводу Романа Гладкого и отстранил его от должности.

Народная депутат Марьяна Безугла заявила, что Гладкого якобы назначили, несмотря на протесты командующего СБС Вадима Сухаревского и его команды.

По словам аналитиков DeepState, Гладкого на должность не назначал непосредственно командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский, поскольку это не его полномочия.

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