Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.
- Нова група "шахедів" з півдня Херсонщини на Миколаївщину.
- БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.
- Нова група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
- БпЛА на Чернігівщині курс на Київщину.
- Група "шахедів" на межі Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей, в районі Кременчуцького водосховища курсом на захід.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уламки збитих дронів зафіксовані в усіх семи районах Київщини.
Крім того, ми раніше інформували, що в одній з областей зникло світло після атаки "Шахедами".
Читайте також:
- Як "Шахедам" вдається долітати до великих міст: військові зробили заяву (відео)
- Уламки збитих дронів зафіксовані в усіх семи районах Київщини: наслідки та фото атаки
- Росіяни змінюють тактику з далекобійними дронами-камікадзе "Шахед": чим це загрожує