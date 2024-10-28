Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

Нова група "шахедів" з півдня Херсонщини на Миколаївщину.

БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.

Нова група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

БпЛА на Чернігівщині курс на Київщину.

Група "шахедів" на межі Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей, в районі Кременчуцького водосховища курсом на захід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уламки збитих дронів зафіксовані в усіх семи районах Київщини.

Крім того, ми раніше інформували, що в одній з областей зникло світло після атаки "Шахедами".

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