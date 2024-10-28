Ночью враг обстрелял Чугуев - ОВА

Информация о пострадавших не поступала.
Российские захватчики в ночь на 28 октября обстреляли город Чугуев на Харьковщине.
Об этом говорится в сообщении главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
"Враг нанес удары по Чугуеву. Информация по разрушениям уточняется", — говорится в сообщении.
Позже Синегубов уточнил, что одно из попаданий зафиксировано на территории частного домовладения в Чугуеве, разрушено хозяйственное сооружение.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 28 октября в Харькове прозвучала серия взрывов.
Позже стало известно, что в результате обстрела было попадание по 9-ти этажному жилому дому в Холодногорском районе города.
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