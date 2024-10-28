Вночі ворог обстріляв Чугуїв — Харківська ОВА

Інформація щодо постраждалих не надходила.
Російські загарбники в ніч проти 28 жовтня обстріляли місто Чугуїв на Харківщині.
Про це йдеться у повідомленні голова Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
"Ворог завдав ударів по Чугуєву. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Синєгубов уточнив, що одне з влучань зафіксували на території приватного домоволодіння у Чугуєві, зруйновано господарчу споруду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 28 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів.
Пізніше стало відомо, що результаті обстрілу було потрапляння по 9-ти поверховому житловому будинку в Холодногірському районі міста.
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