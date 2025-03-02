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Астрологический прогноз на 2 марта

Астрологический прогноз на 2 марта

Снежный Барс - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от финансовых операций – даже в магазин сегодня лучше не ходить. 

Символ дня: Снежный Барс.

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин, карнеол. 

За какую часть тела отвечает: голова, затылок. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, часто связаны с психосоматикой, поэтому нужно начать лечение с ментальных проблем.

Питание дня: в еде необходима умеренность, важно также отказаться от мяса и грибов. 

Стрижка дня: для стрижки день не подходит. 

Дачные работы дня: можно готовить почву для высадки растений. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, используя для этого целебные травы. 

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко. 

Табу дня: опасно отвечать агрессией на чужую агрессию. 

Цитата дня: «Друзья, кругом одни враги!» (Коко Шанель). 

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