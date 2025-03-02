Астрологический прогноз на 2 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от финансовых операций – даже в магазин сегодня лучше не ходить.

Символ дня: Снежный Барс.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин, карнеол.

За какую часть тела отвечает: голова, затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, часто связаны с психосоматикой, поэтому нужно начать лечение с ментальных проблем.

Питание дня: в еде необходима умеренность, важно также отказаться от мяса и грибов.

Стрижка дня: для стрижки день не подходит.

Дачные работы дня: можно готовить почву для высадки растений.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги, используя для этого целебные травы.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко.

Табу дня: опасно отвечать агрессией на чужую агрессию.

Цитата дня: «Друзья, кругом одни враги!» (Коко Шанель).

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