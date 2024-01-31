Уже в июне подарит яркие цветы: когда сажать бегонию на рассаду

Бегония – одно из самых любимых садовых растений многих украинцев. Такой ее делают неприхотливость, разнообразие сортов и яркий внешний вид.

Чтобы бегония начала цвести уже в первый летний месяц, нужно позаботиться о зарении и начинать выращивать рассаду с февраля по конец марта.

В этот период световое время уже становится достаточно длинным для того, чтобы растение хорошо развивалось без дополнительной подсветки. Также в доме достаточно тепло, чтобы саженцы окрепли перед высадкой в грунт или в горшки на балконе.

Семена садоводы советуют высевать в питательную и хорошо увлажненную почву. Затем контейнеры накрывают пищевой пленкой и ставят для прорастания в теплое место.

Первые проростки должны появиться уже через 1-2 недели после высева. После этого пленка снимается, а рассада переставляется в хорошо освещенное место.

Как только у саженцев образуется хотя бы 2-3 настоящих листочка, их можно начинать пикировать в отдельные горшки. Уход при этом продолжают, обеспечивая достаточное освещение и регулярную поливку.

Рассаду высаживают в открытую почву в середине мая. Тогда у нее будет достаточно времени, чтобы она могла еще подрасти и выпустить бутоны для июньского цветения.

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