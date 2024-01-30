Дружественные всходы не придется ждать: вот в чем стоит замочить семена томатов перед посевом

Замачивание семян помидоров перед посевом нужно для того, чтобы ускорить процесс всхода и повысить иммунитет растения к разным болезням в будущем.

Древесная зола

В ней содержится множество полезных микроэлементов, необходимых для ускорения развития растения и уменьшения срока прорастания семян. Чтобы приготовить раствор из древесной золы, возьмите 1 литр воды и добавьте 2 столовые ложки золы, тщательно перемешайте.

Настаивать раствор нужно в течение одних суток, а затем замочить в нем семена на 45 минут, чтобы они получили все полезные вещества.

Перекись водорода

Как замочить семена томатов перед высадкой в перекиси водорода? Всё очень просто. Смешайте в 0,5 литра воды 1 столовую ложку перекиси водорода, тщательно перемешайте и можете сразу использовать.

Это аптечное средство отличается дезинфицирующими свойствами, поэтому помогает защитить будущее растение от большинства болезней.

Янтарная кислота

Еще одно аптечное средство, которое является отличным стимулятором роста растений и улучшающим их иммунную систему. А потому предотвращает различные болезни, которые могут погубить весь урожай.

Чтобы получить раствор для замачивания, в 1 литре теплой воды растворите 1 г янтарной кислоты и тщательно перемешайте.

Алое вера

В чем еще можно замочить семена томатов для лучшего всхода? Подойдет раствор из алоэ вера, ведь это растение обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, которые полезны для растений.

Обычно для приготовления раствора для замачивания берут воду и смешивают ее с соком алоэ вера в пропорции 10:1.

Читайте также: