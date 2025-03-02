Ночью 2 марта над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 2 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

Обухов/окрестности;

Днепровский р-н;

Староконстантинов/окрестности;

Хмельницкий/окрестности.

Напомним, что 1 марта в Одессе раздавались взрывы. Позже стало известно, что произошло.

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