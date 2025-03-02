Ночью 2 марта над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Россияне продолжают донимать мирное украинское население
Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 2 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:
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Обухов/окрестности;
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Днепровский р-н;
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Староконстантинов/окрестности;
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Хмельницкий/окрестности.
Напомним, что 1 марта в Одессе раздавались взрывы. Позже стало известно, что произошло.
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