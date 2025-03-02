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Ночью 2 марта над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью 2 марта над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг продолжает атаковать Украину дронами / Фото: ТСН.ua

Россияне продолжают донимать мирное украинское население

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 2 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

  • Обухов/окрестности;

  • Днепровский р-н;

  • Староконстантинов/окрестности;

  • Хмельницкий/окрестности.

Напомним, что 1 марта в Одессе раздавались взрывы. Позже стало известно, что произошло.

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