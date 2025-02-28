В Харькове прогремели многочисленные взрывы: что известно о "прилетах"

Российские оккупантиы ночью, 28 февраля, в очередной раз беспилотниками обстреляли Харьков. Захватчики ударили по нескольких районах города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Мэр отметил, что городу прогремели взрывы. По предварительной информации, оккупанты атаковали жилую застройку в центральной части города.

"Предварительно удар совершен по центральной части города, в районе жилой застройки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. По предварительным данным, без пострадавших.

После 23:00 в городе произошел еще один взрыв.

"Имеем еще один прилет, предварительно в Шевченковском районе и снова рядом с жилыми многоэтажками", - написал Игорь Терехов.

Мэр Харькова уточнил, что оккупанты ударили напротив многоэтажки. Информация о пострадавших уточняется.

"Второй прилет прямо напротив многоэтажки, в доме выбиты стекла. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.

Третий взрыв, по данным председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, прогремел в центральной части города. Последствия уточняются. Также он сообщил о четвертом взрыве - в Холодногорском районе Харькова.

"Профильные службы выехали на место попадания", - написал Олег Синегубов.

Также глава Харьковской ОВА сообщил о 5 ударе - по Шевченковскому району Харькова.

Напомним, вечером пятницы, 28 февраля, россияне также атаковали Одесщину ударными дронами. Известно о гибели одного человека.

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