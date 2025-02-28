Россия снова атаковала Одесскую область дронами: есть жертвы

Один человек погиб, еще один получил ранения.

Вечером пятницы, 28 февраля, россияне снова атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате атаки один человек погиб.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Под ударом был Одесский район. В результате атаки и падения обломков загорелся одноэтажный частный дом, предприятие и грузовые и легковые автомобили. Погиб один человек, еще один пострадал", — говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 28 февраля россияне выпустили по Украине более 200 "Шахедов". По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 107 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов

Читайте также: