Росія знову атакувала Одещину дронами: є жертви

Одна людина загинула, ще одна дістала поранень.

Ввечері п'ятниці, 28 лютого, росіяни знову атакували Одещину ударними дронами. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Під ударом був Одеський район. Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Загинула одна людина, ще одна постраждала", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, в ніч проти 28 лютого росіяни випустили по Україні понад 200 "Шахедів". Станом на 09.00 підтверджено збиття 107 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів

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