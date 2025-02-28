Росіяни випустили по Україні понад 200 "Шахедів": де було чутно вибухи

У ніч проти 28 лютого 2025 року росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Від 19.00 27 лютого противник атакував 208 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 107 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

"97 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя", - додали у відомстві.

Нагадаємо, окупанти атакували Запоріжжя. Про наслідки читайте у новині.