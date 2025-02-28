Генерал назвав "залізобетонні" гарантії безпеки для України

Зокрема, Маломуж наголосив, що у разі ескалації, від першого дня має бути політичний, економічний, воєнний тиск.

На сьогодні розміщення миротворців в Україні має нереальний вигляд і не зможе забезпечити перспектив захисту кордону від Росії. Тож генерал армії, ексолова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж назвав, що може стати "залізобетонними" гарантіями безпеки для України.

Про це він розповів "24 каналу".

За словами Маломужа, введення до України миротворчого контингенту має дуже примарний вигляд, тому має бути створена ефективна модель світового ладу та визначено дії на випадок, якщо Росія вирішить знову напасти.

"З першого дня має бути політичний, економічний, воєнний тиск у випадку будь-якої ескалації. Тоді це буде реально. Тоді режим Путіна ніколи не посміє напасти", – наголосив генерал.

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Він пояснив, що президента Росії Володимира Путіна стримуватимуть світові системи гарантій, а також потужні ЗСУ. Їх можуть підтримувати союзники з Європи, а базовий сегмент – високотехнологічна зброя, мобільні війська та ефективна модель реагування.

"Якби у нас був хоча б цей сегмент на початку війни, то Путін би точно не напав. Він би не бачив перспектив для перемог. Це формат, який завжди буде сталим", – висловив переконання Маломуж.

За його словами, такий формат можна втілити в життя не лише, збільшуючи масштаби війська. Армія навпаки може бути зменшена, але залишатися високомобільною, здатною миттєво діяти на різних напрямках.

Другий складник, який назвав ексголова СЗР, – це високоточна зброя, системи координації; третій – великий резерв армії до трьох мільйонів, який у разі небезпеки, зможе вступити у бій через два-три дні. Генерал переконаний, що ссе це буде "залізобетонними" гарантіями для України.

Нагадаємо, напередодні в МЗС заявили, що для гарантування довгострокової безпеки України потрібен сухопутний контингент миротворчих сил, а також захист неба та моря.