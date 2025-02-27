Якому знаку зодіаку пощастить 28 лютого

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 28 лютого?

День, протягом якого темна й негативна енергія зміниться світлою та позитивною, при цьому остання дає шанс на втілення в життя будь-якої – навіть найфантастичнішої – мрії. Головне – не дозволити поганому настрою, який переважатиме зранку, зіпсувати нам вечір, коли й потрібно загадувати найзаповітніші бажання – вони обов'язково збудуться. А ось довіряти стороннім – незнайомим – людям не рекомендується категорично, велика ймовірність стати жертвою шахраїв з усіма наслідками, що з цього випливають.

Овен

Овни – єдині з усього зодіакального кола – зможуть досягти поставленої мети професійного характеру, причому вона, можливо, перевершить їхні початкові наміри в бік покращення. Головне – не брати на себе підвищені зобов'язання, оскільки надмірне навантаження не лише виснажить, а й не дозволить якісно виконати всю роботу – деякі з них доведеться відкласти, а від якихось взагалі відмовитися.

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