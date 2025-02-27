Захист неба і моря: у МЗС уточнили параметри гарантій безпеки для України

Для гарантування довгострокової безпеки України не достатньо лише сухопутного контингенту миротворчих сил, потрібен також захист українського неба та моря.

На цьому наголосив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу в четвер, 27 лютого.

У цьому контексті він нагадав сьогоднішню заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги про потребу розширення дискусій про контингент сухопутних миротворців до розмови про забезпечення гарантій безпеки неба і моря.

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“Ми вважаємо, що якщо наші партнери і союзники готові вести розмову, обговорювати відправку контингентів для забезпечення миру і довгострокової безпеки в Україні, то так само треба говорити і про безпеку неба, про захист, про закриття українського неба, в тому числі патрулюванням наших союзників, їхніми літаками”, - сказав речник МЗС.

За словами Георгія Тихого, будь-яка довгострокова безпека має передбачати присутність союзників в Чорному морі, включно з повітрям і безпосередньо на морі.

“Ми вже говоримо [про це] на переговорах і вважаємо, що це серйозна тема, яка потребує обговорення”, наголосив він, зауваживши, що попереду в України “важливі раунди обговорень цих безпекових гарантій”.

Нагадаємо, Туреччина, яка має другу за величиною армію в НАТО після США, відкрита для відправлення миротворців до України.

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