Гуманітарка гнила посеред поля: під Києвом гучний скандал з волонтерами

Обставини того, чому ліки, продукти, буржуйки та авто не доїхали до фронту, з'ясовують правоохоронці та активісти.

В Бориспільському районі Київської області з новою силою розгоряється гучний скандал, в якому фігурує жінка, яка називає себе волонтеркою та помічницею ЗСУ.

Так, днями в соцмережах було поширено декілька відео, автори яких зазначили, що події мали місце на Бориспільщині. На відео зафіксовано, як біля однієї з баз відпочинку, посеред поля на снігу розкидана гуманітарка, яка була зібрана для потреб ЗСУ, але на фронт так і не доїхала. Крім того, активісти стверджують, що автомобілі, які були закуплені благодійним фондом за донати, теж до фронту не доїхали, а мав місце їхній перепродаж.

Також з’явилось відео із зали суду — дружина одного із захисників, яка постійно донатила на армію, прийшла та разом з іншими жінками попрохала волонтерку подивитись їм в очі. Волонтерка відвернулась та зовсім не захотіла спілкуватись, після чого одна з жінок вигукнула, що проклинає її.

Підозрювана в клітці не захотіла спілкуватись з родичами захисників щодо продажу авто та гуманітарки. Скріншот.

Після розголосу про таку ситуацію в соцмережах, стало відомо, що поліція затримала голову благодійного фонду — 56-річну жінку та її 54-річного спільника ще всередині лютого.

"На Бориспільщині голова однієї з благодійних організацій спільно з волонтером організували схему незаконного продажу автомобілів, завезених як гуманітарна допомога. Обох затримали під час отримання понад 19 000 доларів "виторгу". Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі", — повідомили ТСН.ua в пресслужбі департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.



За даними правоохоронців, ці люди, які називають себе волонтерами, працювали масштабно.

"Як встановили слідчі Бориспільського управління поліції Київщини та працівники УСР в Київській області ДСР НП України, упродовж 2022-2024 років під керівництвом благодійниці в Україну було ввезено понад 680 транспортних засобів. Вони проходили митне оформлення за пільговою процедурою та реєструвалися на благодійний фонд як гуманітарна допомога. Втім частина цих автомобілів продавалася на території Бориспільського району", — звітує поліція Київщини.

Та додає: "13 лютого під час реалізації чотирьох авто на загальну суму 19 400 доларів, поліцейські затримали 56-річну голову благодійної організації та її спільника — 54-річного волонтера".

Слідчі повідомили ділкам про підозру за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги, вчиненого у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану. Досудове розслідування триває.

В департаменті стратегічних розслідувань зазначають, що якщо громадяни володіють додатковою інформацією щодо діяльності цих затриманих волонтерів, то можуть звернутися до поліції.

Як зазначено на офіційному порталі Судової влади України, фігуранткою справи є Ірина В.

Саме це прізвище називає і місцевий мешканець, колишній командир батальйону тероборони Ярослав Годунок.

"Коли був наступ окупантів (на Київщину — Ред.), я очолював батальйон, відповідав за зону в районі об’їздної Борисполя. Там знаходилась база територіальної оборони, там ми почали окопуватись. Коли війна від Київщини відступила, то ми почали там створювати школу дронів. Потім приїхала ця жінка, яка назвала себе волонтеркою, очільницею волонтерських рухів. Сказала, що хоче тут зробити реабілітаційний центр. Спочатку вона дійсно допомагала", — каже Годунок.

Та продовжує: "А через рік почала давати протерміновані продукти, ліки. Разом з тим накопичувала цю допомогу. Тонами лежали різні товари: ліки, були буржуйки та інше. Виникло багато питань, почались скандали. Потім я побачив, що траса для FPV-дронів було зламано. Потім у нас з’явилася інформація, що за її участі продається гуманітарка на ринку".

За даними Годунка, псевдоволонтерка може бути причетною до перепродажу автомобілів, які були куплені на донати для ЗСУ.

"А мені вона пропонувала навіть "швидку". Пропонувала купити за гроші", — стверджує він.

На відео, які є в Мережі, Ірина В. заперечує свою винуватість в тому, що їй висуває громадськість.

За даними джерел ТСН.ua, підозрювана не погодилась з тим, що їй призначено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та подала апеляцію.

Своєю чергою, в Київській обласній прокуратурі, коментуючи викриття волонтерів, додали: "Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

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