Припинення вогню в Україні: що кажуть в США та Європі

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що домовився із кремлівським диктатором Володимиром Путіним почати переговори про припинення вогню в Україні. Згодом американський лідер повідомив, що відмовляється надавати українцям гарантії безпеки та наголосив, що це має зробити Європа.

Своєю чергою, в ЄС розглядають варіант направлення миротворчого контингенту в Україну та заявляють про підтримку.

Що кажуть про перемир’я України з Росією в США та Європі – читайте в матеріалі ТСН.ua

США висувають умову РФ

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо в ефірі Fox News розповів, що після переговорів у Саудівській Аравії, американці висунули тверду умову РФ для відновлення співпраці між країнами.

Йдеться про припинення війни в Україні.

“Ми були дуже чіткими з росіянами... ми не сиділи над картою і не малювали лінії. Ми сказали: ми не можемо співпрацювати з вами економічно, в інших речах... Цього не станеться, поки не закінчиться війна. Це була наша позиція”, – розповів чиновник.

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За словами держсекретаря, США досі не знають, чи серйозні росіяни у своїх намірах закінчити війну в Україні та наголосив, що президент США Дональд Трамп “не буде втягнутий у погану угоду з нескінченними переговорами” і справді хоче бути “миротворцем”.

Наближення до перемир’я

Нещодавно прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп та його команда впевнені найближчим часом укладуть угоду про припинення вогню між Україною та Росією.

Як пише видання The Hill, Керолайн заявила журналістам, що президентська команда наразі активно працює у даному напрямку.

Слідом за нею, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що очікує у найближчому майбутньому перемирʼя у війні в Україні.

Водночас США ведуть переговори з Росією, щоб з’ясувати, чи готова Москва припинити війну в Україні.

За словами держсекретаря Марко Рубіо, Росія заявляє про готовність до миру, але за певних умов, тоді як деякі європейські партнери сумніваються в цьому. США прагнуть мирного врегулювання, уникаючи антиросійських резолюцій в ООН.

Своєю чергою, Дональд Трамп вважає, що російська агресія проти України закінчиться після того, як буде укладена мирна угода з Москвою і це станеться швидко, оскільки, "диктатор Путін в цьому також зацікавлений", – пише видання Sky News.

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Трамп зазначив, що "війна може тривати деякий час, можливо до того, як ми укладемо угоду з Росією". Він підкреслив, що "нам потрібна угода з Росією, інакше війна триватиме".

Проте, Колишній міністр оборони Бен Воллес поставив під сумнів роль Трампа у будь-яких можливих переговорах щодо України.

"Якщо Дональд Трамп відмовиться від переговорів, гарантій безпеки, військових на полі бою, військової допомоги, і, потенційно, будь-якої допомоги, він не матиме права на участь у грі. Чому хтось намагається попросити його взяти участь у переговорах?" – зауважив Воллес.

Ключові умови мирної угоди

Еммануель Макрон вважає, що мир не може означати капітуляцію України, передає CNN.

Глава держави зазначив, що ніхто не хоче жити у країні, де може переважати закон сильнішого. За його словами, припинення вогню між Москвою та Києвом "не втримається" без гарантій безпеки.

"Це мир, у якому ми повинні взяти на себе зобов’язання, підтримувати безпеку та стабільність для України та для всього регіону", – продовжив глава французької держав", – сказав Макрон.

Макрон заявив, що хоче "швидкої угоди" щодо врегулювання війни в Україні, попередивши, однак, що відкине "угоду, яка є крихкою", і вважає, що у Дональда Трампа є "вагомі причини" для відновлення діалогу з Володимиром Путіним.

Однак, Керолайн Левітт заявила, що мирна угода між Україною та РФ залишить обидві сторони "трохи незадоволеними".

Вона запевнила, що Трамп нібито вміє укладати угоди "краще, ніж будь-хто, хто коли-небудь обіймав посаду президента США.

"Це триває занадто довго, президент (Дональд Трамп – ред.) успадкував цей безлад через некомпетентність попередньої адміністрації, і він прагне це виправити. Він усім серцем налаштований на досягнення мирної угоди в Росії та Україні", – додає вона.

Леввіт стверджує, що Трамп досяг "значних успіхів" у припиненні війни, і каже, що "він хоче, щоб кровопролиття та вбивства припинилися".

"Путін буде змушений піти на певні поступки, щоб досягти цієї угоди. А для того, щоб укласти угоду, потрібно запросити обидві сторони за стіл переговорів. І зазвичай, коли ви укладаєте хорошу угоду, обидві сторони залишають стіл переговорів трохи незадоволеними", – сказала Левітт.

Поступки з двох сторін

Коментуючи тему про можливі територіальні поступки України як частину "мирної угоди", Трамп запевнив, що прагнутиме укласти "найкращу угоду".

За його словами, Путін "буде змушений" піти на поступки в переговорах про припинення війни в Україні, однак про що саме йдеться, наразі невідомо.

"Йому доведеться. І я думаю, я вірю, що через те, що нас обрали, ця війна закінчиться", – сказав президент США.

Росія не готова до компромісів

Старший військовий радник делегації Великої Британії при ОБСЄ Джобі Ріммер заявив, що зараз Росія не демонструє жодної готовності до компромісів, продовжуючи агресію проти України.

"Москва свідомо обрала шлях агресії, не зважаючи на катастрофічні втрати з обох боків. Це немає жодного сенсу. Це не "спеціальна військова операція". Це – повномасштабне вторгнення та спроба окупації, кричуще порушення міжнародного права та пряма загроза глобальній стабільності", – сказав він.

Військовий радник підкреслює, що Україна прагне справедливого миру, який поважає міжнародне право та не допускає поступок агресору.

Ріммер зазначив, що мир має ґрунтуватися на принципах Статуту ООН і Гельсінського акту, а Росія повинна вивести війська з усієї території України. Будь-яке врегулювання, що не притягує Росію до відповідальності, лише заохотить подальшу агресію.

Миротворчий контингент

Французький міністр фінансів Ерік Ломбар у Кейптауні під час зустрічі G20 заявив, що європейські країни, зокрема Велика Британія, Німеччина та Франція, готові направити війська для підтримки перемир’я в Україні, за умови підтримки з боку США, яку вже отримано.

Він також підкреслив, Франція продовжує підтримувати багатосторонню співпрацю, незважаючи на критику глобальних інститутів з боку Трампа.

Також Франція та Велика Британія підготували проєкт безпекових гарантій для України, заявив Еммануель Макрон на спільному брифінгу з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, передає Sky News.

"Наша спільна мета – побудувати міцний і тривалий мир в Україні", – сказав президент Франції в понеділок, додавши, що він сподівається на сильну участь Америки, яка гарантуватиме це.

Також Макрон уточнив, що іноземні війська "не будуть на передовій, але позначать присутність в Україні як гарантію".

Своєю чергою посол США в Україні у 2006-2009 роках Вільям Тейлор вважає, що Європі слід розмістити на території України свій військовий контингент, який буде мати можливість захищатись та стріляти у росіян, якщо вони порушуватимуть режим припинення вогню.

Дипломат зазначив, що залучення миротворців не потрібно Україні та США – натомість потрібно розмістити сили, які зможуть вести повноцінні бойові дії і які підтримуються політичною волею своїх країн.

Коли може припинитися вогонь

Видання Financial Times повідомляє, що високопоставлені українські та західні чиновники заявили, що Трамп і Путін, ймовірно, спробують забезпечити припинення вогню до однієї з двох важливих дат.

Це може статися або на Великдень, який православна та католицька церкви святкуватимуть 20 квітня цього року, або 9 травня, коли Росія святкує перемогу СРСР над нацистською Німеччиною.

Financial Times підкреслює, що головна амбіція Путіна полягає в тому, щоб створити нову архітектуру безпеки, яка дасть Росії сферу впливу в Європі, так само як Ялтинська конференція зробила для Радянського Союзу наприкінці Другої світової війни.

Старший науковий співробітник New America, колишній кар’єрний офіцер спецпризначення доктор Ліам Коллінз піддає сумніву, що бойові дії можуть закінчитися до Великодня.

Експерт наголосив, що очевидним є той факт, що РФ не зацікавлена ​​в тому, щоб піти, "не зберігши за собою значної частини території, яку вона зараз окупує".

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що українська розвідка не відкидає можливість завершення війни 2025 року, проте європейські політики попереджають про небезпеку від "швидкого миру".

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