В РНБО розповіли, для чого РФ потрібне перемир'я: подробиці

Будь-яке перемир’я, яке в РФ називають миром, насправді не буде означати закінчення війни.

Росія використовує припинення вогню для перегрупування та подальшої агресії.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

“Росія дивиться на все як на припинення вогню заради паузи, аби зализати рани, проводити інформаційну та політичну дестабілізацію України заради подальшої воєнної агресії знову,” – наголосив Коваленко.

На думку Коваленка, потрібно не лише посилювати обороноздатність України та Європи, а й контролювати російський ВПК та скорочувати армію РФ.

“Окрім гарантій безпеки, посилення оборонного потенціалу Європи за допомогою американської зброї та українського ВПК, потрібен реальний контроль над російським ВПК, умови скорочення армії для РФ,” – пояснив він.

Водночас Захід повинен усвідомити, що будь-яке перемир’я, яке там називають миром, насправді не буде означати завершення війни.

“Буде тривати когнітивна війна, кібервійна, диверсійна діяльність росіян. Війна України та Росії триває століттями – вона екзистенційна,” – наголосив Коваленко.

За словами експерта, Захід витратив понад 30 років на спроби демократизувати Росію, але це неможливо в країні, де владу контролюють спецслужби.

“Демократичної Росії не може бути там, де вкорінилися цінності спецслужб, які керують країною. А для російських спецслужб будь-яка демократизація – це смерть,” – пояснив Коваленко.

На його думку, єдиний шлях до реальної стабільності в Європі – це підтримка національних груп на території РФ для створення незалежних республік у майбутньому.

“Завершення цього бурління в Європі можливе виключно цілеспрямованою і єдиною позицією Заходу щодо підтримки національних груп на території Росії з метою утворення незалежних республік там в майбутньому,” – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, за словами голови Ради резервістів ЗСУ Івана Тимочка, після можливого перемир’я Україні слід використати цей час для зміцнення сил і підготовки до майбутньої фази війни.

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