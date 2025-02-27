В СНБО рассказали, для чего РФ нужно перемирие: подробности

Какое-либо перемирие, которое в РФ называют миром, на самом деле не будет означать завершение войны.

Россия использует прекращение огня для перегруппировки и последующей агрессии.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Россия смотрит на все как на прекращение огня ради паузы, чтобы зализать раны, проводить информационную и политическую дестабилизацию Украины ради последующей военной агрессии снова", — подчеркнул Коваленко.

По мнению Коваленко, следует не только усиливать обороноспособность Украины и Европы, но и контролировать российский ВПК и сокращать армию РФ.

"Помимо гарантий безопасности, усиления оборонного потенциала Европы за счет американского оружия и украинского ВПК нужен реальный контроль над российским ВПК, условия сокращения армии для РФ", — пояснил он.

При этом Запад должен понять, что любое перемирие, которое там называют миром, на самом деле не будет означать завершение войны.

"Будет продолжаться когнитивная война, кибервойна, диверсионная деятельность россиян. Война Украины и России длится столетиями – она экзистенциальная", – подчеркнул Коваленко.

По словам эксперта, Запад потратил более 30 лет на попытки демократизировать Россию, но это невозможно в стране, где власть контролируют спецслужбы.

“Демократической России не может быть там, где укоренились ценности спецслужб, управляющих страной. А для российских спецслужб любая демократизация – это смерть", – объяснил Коваленко.

По его мнению, единственный путь к реальной стабильности в Европе – поддержка национальных групп на территории РФ для создания независимых республик в будущем.

"Завершение этого бурления в Европе возможно исключительно целенаправленной и единственной позицией Запада по поддержке национальных групп на территории России с целью создания независимых республик там в будущем", — подытожил Коваленко.

Напомним, по словам председателя Совета резирвистов ВСУ, после возможного перемирия Украине следует использовать это время для укрепления сил и подготовки к предстоящей фазе войны.

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