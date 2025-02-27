Содержание железа в продуктах — где его больше всего

Железо – незаменимый для организма микроэлемент.
Железо в нашем организме необходимо для переноса кислорода эритроцитами, для работы мышц, иммунной системы, синтеза ДНК и функционирования ряда ферментов.
Недостаток железа в рационе или наша неспособность его усваивать и накапливать в теле вызывают железодефицитную анемию – недостаток гемоглобина и, как следствие, плохое снабжение тканей кислородом.
В каких продуктах искать железо
Железо есть в продуктах и растительного, и животного происхождения, но в разной форме.
В продуктах питания железо присутствует в двух формах: гемовой и негемовой. Гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения, негемовое – в продуктах растительного происхождения. Основная разница этих двух форм железа — в биодоступности. Гемовое железо всасывается гораздо лучше – в среднем усваивается 17-22%, а негемовое – только на 5-7%.
Какие фрукты и овощи содержат много железа
- Изюм
- Инжир и финики
- Брокколи
- Капуста, зелень и шпинат
- Зеленая фасоль
- Картофель
- Помидоры (в виде пасты или соуса)
- Брюссельская капуста
- Нежирная говядина
- Печень
- Устрицы
- Индейка
- Курица
Общими признаками железодефицита являются:
- Ломкие ногти
- Выпадение волос
- Сухость кожи голеней
- Сухость кожи стоп
- Стоматит, язвы в полости рта
- Сухость во рту, язвы в уголках рта
- Синдром "беспокойных ног"
- Тахикардия, сердцебиение
- Бледность кожи, быстрое появление синяков
- Синяки под глазами
- Зябкость, холодные конечности
- Слабость, снижение производительности в спорте и учебе
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