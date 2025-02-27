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Содержание железа в продуктах — где его больше всего

Содержание железа в продуктах — где его больше всего

Железо является незаменимым минералом / Фото: pixabay.com

Железо – незаменимый для организма микроэлемент.

Железо в нашем организме необходимо для переноса кислорода эритроцитами, для работы мышц, иммунной системы, синтеза ДНК и функционирования ряда ферментов.

Недостаток железа в рационе или наша неспособность его усваивать и накапливать в теле вызывают железодефицитную анемию – недостаток гемоглобина и, как следствие, плохое снабжение тканей кислородом.

В каких продуктах искать железо

Железо есть в продуктах и растительного, и животного происхождения, но в разной форме.

В продуктах питания железо присутствует в двух формах: гемовой и негемовой. Гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения, негемовое – в продуктах растительного происхождения. Основная разница этих двух форм железа — в биодоступности. Гемовое железо всасывается гораздо лучше – в среднем усваивается 17-22%, а негемовое – только на 5-7%.

Какие фрукты и овощи содержат много железа

  • Изюм
  • Инжир и финики
  • Брокколи
  • Капуста, зелень и шпинат
  • Зеленая фасоль
  • Картофель
  • Помидоры (в виде пасты или соуса)
  • Брюссельская капуста
  • Нежирная говядина
  • Печень
  • Устрицы
  • Индейка
  • Курица

Общими признаками железодефицита являются:

  • Ломкие ногти
  • Выпадение волос
  • Сухость кожи голеней
  • Сухость кожи стоп
  • Стоматит, язвы в полости рта
  • Сухость во рту, язвы в уголках рта
  • Синдром "беспокойных ног"
  • Тахикардия, сердцебиение
  • Бледность кожи, быстрое появление синяков
  • Синяки под глазами
  • Зябкость, холодные конечности
  • Слабость, снижение производительности в спорте и учебе

Ранее мы писали, какие продукты снижают давление. Больше об этом читайте в новости.

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