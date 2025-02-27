Содержание железа в продуктах — где его больше всего

Железо в нашем организме необходимо для переноса кислорода эритроцитами, для работы мышц, иммунной системы, синтеза ДНК и функционирования ряда ферментов.

Недостаток железа в рационе или наша неспособность его усваивать и накапливать в теле вызывают железодефицитную анемию – недостаток гемоглобина и, как следствие, плохое снабжение тканей кислородом.

В каких продуктах искать железо

Железо есть в продуктах и растительного, и животного происхождения, но в разной форме.

В продуктах питания железо присутствует в двух формах: гемовой и негемовой. Гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения, негемовое – в продуктах растительного происхождения. Основная разница этих двух форм железа — в биодоступности. Гемовое железо всасывается гораздо лучше – в среднем усваивается 17-22%, а негемовое – только на 5-7%.

Какие фрукты и овощи содержат много железа

Изюм

Инжир и финики

Брокколи

Капуста, зелень и шпинат

Зеленая фасоль

Картофель

Помидоры (в виде пасты или соуса)

Брюссельская капуста

Нежирная говядина

Печень

Устрицы

Индейка

Курица

Общими признаками железодефицита являются:

Ломкие ногти

Выпадение волос

Сухость кожи голеней

Сухость кожи стоп

Стоматит, язвы в полости рта

Сухость во рту, язвы в уголках рта

Синдром "беспокойных ног"

Тахикардия, сердцебиение

Бледность кожи, быстрое появление синяков

Синяки под глазами

Зябкость, холодные конечности

Слабость, снижение производительности в спорте и учебе

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