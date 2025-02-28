ВСУ идут в контрнаступление: эксперт о ситуации на поле боя

Вооруженные силы Украины не только могут сдерживать удары противника, но и бить в ответ.

Силы обороны Украины на фронте начали локальные контратаки, позволяющие оттеснять российских военных с ранее захваченных территорий.

Об этом в эфире Radio NV рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, на основе данных карты Deep State можно увидеть, как Украина продвигается вперед после 16-17 месяцев войны.

“Я вижу впервые за последние 16-17 месяцев на определенной Конституцией территории Украины, как наши силы начинают продвижение вперед. Те участки, которые считались несколько недель назад захваченными россиянами, сейчас фиксируются как территории под контролем ВСУ”, — рассказал Ступак.

В настоящее время контратаки проходят на трех участках фронта, общая площадь которых составляет около 6 квадратных километров. Иван Ступак подчеркнул, что этот факт важен, поскольку показывает, что Вооруженные силы Украины не только могут сдерживать удары противника, но и бить в ответ.

“Мы не знаем, чем это завершится. Пока трудно предсказать, какие силы Россия бросят для купирования украинского продвижения. Однако факт, что украинские войска могут это делать, уже говорит об определенном истощении российских сил. Российские военкоры даже признают, что у них катастрофически не хватает людей», – добавил Ступак.

Напомним, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, Украина фактически уже выиграла войну, но важно закрепить этот результат.

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