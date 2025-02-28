ЗСУ йдуть в контрнаступ: експерт про ситуацію на полі бою

Збройні сили України не тільки можуть стримувати удари противника, але й бити у відповідь.

Сили оборони України на фронті почали локальні контратаки, що дозволяє відтісняти російських військових з раніше захоплених територій.

Про це в ефірі Radio NV розповів колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, на основі даних карти Deep State можна побачити, як Україна просувається вперед після 16-17 місяців війни.

“Я бачу вперше за останні 16-17 місяців на визначеній Конституцією території України, як наші сили починають просування вперед. Ті ділянки, що кілька тижнів тому вважалися захопленими росіянами, зараз фіксуються як території під контролем ЗСУ”, — розповів Ступак.

Наразі контратаки відбуваються на трьох ділянках фронту, загальна площа яких становить близько 6 квадратних кілометрів. Іван Ступак наголосив, що цей факт є важливим, оскільки показує, що Збройні сили України не тільки можуть стримувати удари противника, але й бити у відповідь.

“Ми не знаємо, чим це завершиться. Наразі важко передбачити, які сили Росія кинуть для купірування українського просування. Однак факт, що українські війська можуть це робити, вже говорить про певний виснаження російських сил. Російські воєнкори навіть визнають, що у них катастрофічно не вистачає людей”, — додав Ступак.

Нагадаємо, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, Україна фактично вже виграла війну, але важливо закріпити цей результат.

Читайте також: