Пенсії від 1 березня зростуть: що відомо

Пенсії зростуть для майже 10 мільйонів пенсіонерів.

Від 1 березня 2025 року в Україні розпочнеться індексація пенсій, що дозволить підвищити їхній розмір на 11,5% для майже 10 мільйонів пенсіонерів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У лютому 2025 року на пенсії було спрямовано 62,2 млрд гривень, а на субсидії та інші виплати — ще близько 5 млрд гривень.

Відповідно до чинного законодавства, індексація пенсій відбувається щороку 1 березня. Збільшення не може бути меншим за 100 гривень і не перевищувати 1500 гривень. У разі, якщо підвищення складає менше ніж 100 гривень, встановлюється доплата до мінімуму.

Раніше ми повідомляли, у кого з українців пенсії в березні не зростуть.

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