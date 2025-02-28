Пенсии с 1 марта возрастут: что известно

Пенсии возрастут почти для 10 миллионов пенсионеров.

С 1 марта 2025 года в Украине начнется индексация пенсий, что позволит повысить их размер на 11,5% почти для 10 миллионов пенсионеров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В феврале 2025 года на пенсии было направлено 62,2 млрд. гривен, а на субсидии и другие выплаты — еще около 5 млрд. гривен.

Согласно действующему законодательству, индексация пенсий происходит ежегодно 1 марта. Увеличение не может быть меньше 100 гривен и не превышать 1500 гривен. В случае, если повышение составляет менее 100 гривен, устанавливается доплата до минимума.

Ранее мы сообщали, у кого из украинцев пенсии в марте не возрастут.

Читайте также: