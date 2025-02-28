Дві сумки та кішка: жителі Донеччини покидають дім через війну - куди їх направляють

Через напад Росії жителі Донецької області змушені покидати свої домівки. Як це відбувається.

На Дніпропетровщині транзитний пункт для переселенців приймає жителів Донеччини, які втікають від війни. Тут їх реєструють, видають допомогу і підшуковують нове житло. Із наближенням фронту потік людей зростає.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Через транзитний пункт у Павлограді, щодня приходять від 50 до 100 переселенців. Кожен третій, кажуть місцеві працівники, приїздить без документів. Десятки розгублених очей уважно дивляться на координаторів транзитного пункту. Шукають підтримки та підказок, що робити. Двері тут майже не зачиняються, постійно прибувають нові втікачі від війни. Відновити втрачені в розбомблених оселях документи, шукати рідних, отримати продукти та засоби гігієни - усе допомагають волонтери та соцпрацівники. Їх тут кількадесят.

Доки набереться група на виїзд чекає пані Ніна. Вона напередодні прибула з Костянтинівки. Дві невеликі сумки та кішка Манечка - усе що змогла взяти з собою. Скільки було сил лишалась у місті, однак гучні обстріли та прильоти погнали з дому. Жінка і її сусіди їхали у повну невідомість. Вже тут на транзитному пункті їх пообіцяли доправити на Хмельниччину.

Пані Ніна з кішкою

Хтось прибуває сюди реєструються і одразу вирушає далі. Хтось чекає, доки їм знайдуть нове місце проживання. Щодня тут як у вулику. І від початку роботи цього центру через нього пройшли понад 9 тисяч людей.

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Нагадаємо, Буданов зробив заяву про кінець війни.

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