Как почистить уплотнительную резинку холодильника: никаких вони, плесени или грязи

Предлагаем легкий и эффективный способ очистить уплотнитель двери холодильника от загрязнений, плесени и неприятного запаха, используя только натуральные средства.

Сначала приготовьте очищающую смесь. Для этого подогрейте воду до 70°C и растворите в ней пищевую соду, размешивая до получения густой пасты. Нанесите ее на уплотнитель двери холодильника с помощью зубной щетки и тщательно очистите – щетина легко доберется даже до труднодоступных мест.

Сода эффективно удаляет грязь, жир, липкие загрязнения и нейтрализует неприятные запахи. Если уплотнитель обладал специфическим запахом, этот метод поможет его устранить. Чтобы не запачкать пол, выстелите полотенце, клеенку или газеты. После очистки удалите остатки пасты бумажным полотенцем и убедитесь в результате – уплотнитель станет гораздо чище.

После обработки всей уплотнительной поверхности воспользуйтесь губкой или зубной щеткой, чтобы тщательно вымыть даже малейшие углубления. Затем протрите его хорошо отжатой влажной тканью, а в завершение – высушите, чтобы избежать лишней влаги.

Если дверца холодильника плохо прилегает, можно это исправить. Осторожно отклоните уплотнитель и прогрейте его феном – тепло сделает резину более эластичной. Затем плотно закройте дверцу и повторно нагрейте уплотнитель с внешней стороны. Оставьте его остывать примерно на 10 минут. Благодаря этому уплотнитель лучше приляжет к поверхности, и дверца будет закрываться надежнее.

Чтобы избавиться от плесени на уплотнители, смешайте уксус и воду в равных пропорциях. Равномерно нанесите раствор на поверхность, оставьте действовать на полчаса, затем протрите влажной тканью. Далее тщательно высушите уплотнитель сначала полотенцем, а для полного высыхания просушите феном.

Чтобы резиновая поверхность дольше оставалась эластичной и не пересыхала, после очистки нанесите тонкий слой вазелина. Это поможет продлить срок службы уплотнителя и сохранить его гибкость.

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