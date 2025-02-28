У Харкові пролунали численні вибухи: що відомо про "прильоти"

Російські окупанти вночі, 28 лютого, вкотре безпілотниками обстріляли Харків. Загарбники вдарили по кількох районах міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Міський голова зазначив, що місті пролунали вибухи. За попередньою інформацією, окупанти атакували житлову забудову в центральній частині міста.

"Попередньо удар скоєно по центральній частині міста, у районі житлової забудови. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти обстріляли Київський район Харкова. За попередніми даними, без постраждалих.

Після 23:00 у місті пролунав ще один вибух.

"Маємо ще один приліт, попередньо у Шевченківському районі і знову поряд з житловими багатоповерхівками", - написав Ігор Терехов.

Мер Харкова уточнив, що окупати вдарили навпроти багатоповерхівки. Інформація про потерпілих уточнюється.

"Другий приліт прямо навпроти багатоповерхівки, у будинку вибиті шибки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив він.

Третій вибух, за даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, пролунав у центральній частині міста. Наслідки уточнюються. Також він повідомив про четвертий вибух - у Холодногірському районі Харкова.

"Профільні служби виїхали на місце влучання", - написав Олег Синєгубов.

Також очільник Харківської ОВА повідомив про 5 удар - по Шевченківському районі Харкова.

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 28 лютого, росіяни також атакували Одещину ударними дронами. Відомо про загибель однієї людини.

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