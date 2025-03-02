Держдеп США прискорює передавання Ізраїлю військової допомоги

Адміністрація Трампа уже схвалила продаж зброї до Ізраїлю на майже 12 мільярдів доларів.

Держсекретар США Марко Рубіо підписав декларацію, яка передбачає прискорене виділення військової допомоги Ізраїлю на суму близько $4 млрд.

Про це повідомили в Державному департаменті США.

"Я підписав декларацію про використання надзвичайних повноважень влади для прискорення доставлення близько 4 мільярдів доларів військової допомоги Ізраїлю", – заявив Рубіо.

За його словами часткове ембарго на постачання зброї, запроваджене адміністрацією Джо Байдена, "неправомірно утримувало певну кількість зброї та боєприпасів для Ізраїлю". Скасування цього рішення Рубіо називає ще однією ознакою того, що "Ізраїль не має більшого союзника в Білому домі, ніж президент Трамп".

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Держсекретар нагадав, що з моменту вступу на посаду адміністрація Трампа схвалила продаж зброї до Ізраїлю на майже 12 мільярдів доларів.

"Це важливе рішення збігається зі скасуванням президентом Трампом меморандуму епохи Байдена, який накладав безпідставні та політизовані умови щодо військової допомоги Ізраїлю в той час, коли наш близький союзник вів війну за виживання на кількох фронтах проти Ірану та посередників тероризму. Адміністрація Трампа продовжуватиме використовувати всі доступні інструменти для виконання давнього зобов’язання Америки щодо безпеки Ізраїлю, включаючи засоби протидії загрозам безпеці", – підсумував Марко Рубіо.

Раніше повідомлялося, що Пентагон відправив американських військових на кордон з Мексикою.

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