В московском ТРЦ снова стрельба: есть раненые

Стрелка задержана, его мотивы пока не разглашаются. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.

В торговом центре "Красный кот" в подмосковных Мытищах произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека.

По данным ГУ МВД по Московской области, все раненые находятся в состоянии средней тяжести, передают российские СМИ.

Инцидент начался с того, что охрана ТРЦ отказала во входе мужчине, после чего тот распил газовый баллон в сторону сотрудников и покинул здание. Однако вскоре он вернулся уже вооруженным травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов.

Стрелка задержана, его мотивы пока не разглашаются. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, 22 марта 2024 года, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном городе Красногорске произошел теракт — вооруженные боевики расстреляли более сотни посетителей ТЦ.