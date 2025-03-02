Стармер зробив заяву про зустріч із Трампом і виклав подальший план дій

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив про майбутню зустріч із американським президентом Дональдом Трампом та розробляння спільного плану досягнення тривалого та справедливого миру.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками саміту щодо України.

"Зараз нам потрібно співпрацювати. Ми з президентом Трампом погодилися зустрітися дуже скоро, щоб співпрацювати до того моменту, поки у нас не буде спільного плану. Адже це не час для переливання з пустого в порожнє. Це момент, щоб об'єднатися для тривалого та справедливого миру", – сказав Стармер.

Нагадаємо, Стармер також повідомив про подальшу співпрацю Сполученого Королівства, України та Франції над планом з припинення війни.

"Будемо обговорювати цей план з Америкою і просувати його", – додав Стармер.