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Стармер зробив заяву про зустріч із Трампом і виклав подальший план дій

Стармер зробив заяву про зустріч із Трампом і виклав подальший план дій

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Стармер повідомив подробиці щодо подальшої співпраці зі США.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер повідомив про майбутню зустріч із американським президентом Дональдом Трампом та розробляння спільного плану досягнення тривалого та справедливого миру.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками саміту щодо України. 

"Зараз нам потрібно співпрацювати. Ми з президентом Трампом погодилися зустрітися дуже скоро, щоб співпрацювати до того моменту, поки у нас не буде спільного плану. Адже це не час для переливання з пустого в порожнє. Це момент, щоб об'єднатися для тривалого та справедливого миру", – сказав Стармер.

Нагадаємо, Стармер також повідомив про подальшу співпрацю Сполученого Королівства, України та Франції над планом з припинення війни.

"Будемо обговорювати цей план з Америкою і просувати його", – додав Стармер.

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