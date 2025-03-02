Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Третій штурмовій розповіли про різницю між мирними переговорами і миром

В Третій штурмовій розповіли про різницю між мирними переговорами і миром

Заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін / Скриншот з відео

Військовий припускає, що навіть за умови тимчасового перемирʼя, у будь-який момент бойові дії знову зможуть вийти на попередній рівень.

Мир і мирні переговори з Росією – це далеко не одне і те саме, чого не можуть зрозуміти наші західні союзники.

Таку думку висловив заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

"Головне, чого не може зрозуміти жодна інша країна – мирні перемовини і мир – далеко не одне й те ж. Ми це вже знаємо на досвіді", – пише Жорін.

Військовий припускає, що навіть за умови тимчасового перемирʼя, війна фактично не буде завершена. І у будь-який момент бойові дії знову зможуть вийти на попередній рівень.

"Чи готовий хтось із союзних держав дати дієві гарантії безпеки, а не черговий безтолковий папірець - сильно сумніваюсь. Жодному союзнику ніколи так не будуть боліти наші проблеми, адже вони тут не знаходяться і просто їх не відчувають: ані ракет, ані КАБів та шахедів", – зазначає офіцер.

Жорін вважає, що мета росіян зрозуміла: ворог хоче взяти паузу, бо також виснажений. Але нічого не свідчить про те, що РФ збирається відчепитися від України.

"Якщо весь цей процес таки виведе на перемирʼя – це буде найбільший екзамен для нас. Не втратити час, не пересваритися між собою, а підготуватись з розрахунку лише на власні сили – ось така буде наша задача, аби не залишитись без держави взагалі", – підсумував Максим Жорін.

Нагадаємо, британський прем'єр Кір Стармер окреслив роль Росії у майбутній мирній угоді.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація