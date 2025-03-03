У ГУР повідомили, що у росіян з виробництвом ракет

Ворог почав випускати більше крилатих ракет Х-101 і менше "Калібрів".

Виробництво ракет у Росії суттєво не збільшилось у порівнянні з 2024 роком. У планах ворога – збільшити вирибництво "Кинжалів" і та ракет до "Іскандерів", адже це озброєння є ефективнішим.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив у інтерв'ю "РБК-Україна".

Посадовець повідомив, яка ситуація і які плани з виробництвом ракет у Росії.

"Якщо порівняти з 2024 роком, то виробництво ракет суттєво не збільшилось. Але відбувся перерозподіл. Вони стали більше випускати крилатих ракет Х-101, але менше для системи "Калібр", оцінивши, де більша ефективність. Противник також планує збільшити випуск "Кинжалів" і балістичних ракет до "Іскандера" – це саме те озброєння, яке показало себе більш ефективно", – розповів заступник начальника ГУР.

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Він зазначив – якщо говорити в абсолютних цифрах, то зростання випуску ракет у Росії у порівнянні з 2024 роком відбулося не більше, ніж в один-два рази. Якщо говорити про високоточне ракетне озброєння, то зростання відбулося у півтора раза.

Нагадаємо, Скібіцький також повідомив, що Росія планує одночасні атаки на Україну близько 500 "Шахедами" та іншими безпілотниками.