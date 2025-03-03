В ГУР сообщили, что у россиян с производством ракет

Враг начал выпускать больше крылатых ракет Х-101 и меньше "Калибров".

Производство ракет в России существенно не увеличилось по сравнению с 2024 годом. В планах врага – увеличить производство "Кинжалов" и ракет к "Искандерам", ведь это вооружение более эффективно.

Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сообщил в интервью "РБК-Украина".

Чиновник сообщил, какая ситуация и какие планы по производству ракет у России.

"Если сравнить с 2024 годом, то производство ракет существенно не увеличилось. Но произошло перераспределение. Они стали больше выпускать крылатых ракет Х-101, но меньше для системы "Калибр", оценив, где большая эффективность. Противник также планирует увеличить выпуск "Кинжалов" и баллистических ракет к "Искандеру" – это именно то вооружение, которое показало себя более эффективно", – рассказал заместитель начальника ГУР.

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Он отметил – если говорить в абсолютных цифрах, то рост выпуска ракет в России по сравнению с 2024 годом произошел не более чем в один-два раза. Если говорить о высокоточном ракетном вооружении, то рост произошел в полтора раза.

Напомним, Скибицкий также сообщил, что Россия планирует одновременные атаки на Украину около 500 "Шахедами" и другими беспилотниками.