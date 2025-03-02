Безугла заявила про загибель українських військових через удар під час шикування

Вона зазначила, що такі практики продовжуються щодня, а відповідальних за втрати немає.

Народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила про черговий випадок загибелі військовослужбовців внаслідок удару під час шикування.

У Telegram вона розкритикувала командування Збройних сил України, зокрема Олександра Сирського, заявивши, що такі практики продовжуються щодня, а відповідальних за втрати немає.

"Чергова загибель військовослужбовців через приліт під час шикування. Шикування робляться щодня. Ніхто не покараний, Сирський залишається на посаді. Чого ви очікували? Поки совки при владі в ЗСУ, люди гинутимуть із-за їхньої тупості і нездатності пристосуватися до нових реалій", – написала Безугла.

Раніше у соціальних мережах, із посиланням на російські ЗМІ, повідомлялось, що удар був завданий ракетою "Іскандер" по Дніпропетровській області. Міноборони РФ оприлюднило відео, на якому показано влучання касетної боєголовки, нібито по полігону "Новомосковський" біля села Черкаське.

Українські офіційні джерела поки що не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, на початку вересня 2024 року росіяни завдали удару "Іскандерами" по місцю шикування українських військових на відкритій місцевості біля Бездрика на Сумщині.