Росія вдарила "Іскандерами" по скупченню українських військових під час шикування - DeepState

У DeepState не стали озвучувати підрозділ та кількість втрат.

На початку вересня росіяни завдали удару "Іскандерами" по місцю шикування українських військових на відкритій місцевості біля Бездрика на Сумщині.

Про це повідомляють українські аналітики DeepState.

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"4 вересня на багатьох під**рських ресурсах з'явилося відео удару Іскандерами по скупченню наших бійців на відкритій місцевості. Тільки зараз нам стало відомо про деталі даної трагедії. Озвучувати підрозділ та кількість втрат ми не будемо, але подібне не повинно повторюватися", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що Бездрик розташований за 33 км від державного кордону

"Тому до уваги всім військовослужбовцям, в тому числі прибувшим з НЦ, що подібні збори не повинні відбуватися. Бездрик знаходиться у 33 км від ДКУ і виявилося, що це ніяк не безпечне місце для подібного", - наголосили у DeepState.

Нагадаємо, вранці 3 вересня росіяни атакували Інституту зв'язку в Полтаві двома балістичними ракетами.

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