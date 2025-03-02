У Білому домі зробили несподівану заяву про лідера України

В адміністрації президента США вважають, що Україні потрібен лідер, який зможе знайти спільну мову з Вашингтоном і москвою, щоб припинити війну.

Про це повідомляє Clash із посиланням на радника Білого дому Волтца.

"Україні потрібен лідер, який зможе домовитися з Вашингтоном, Москвою і припинити війну", – заявив радник Білого дому Майк Волтц.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався відновити переговори між США та Україною після напруженої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні.