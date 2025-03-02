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У Білому домі зробили несподівану заяву про лідера України

У Білому домі зробили несподівану заяву про лідера України

Радник Білого дому Майк Волтц. / Фото: Associated Press

Радник Дональда Трампа зробив заяву щодо лідера України.

В адміністрації президента США вважають, що Україні потрібен лідер, який зможе знайти спільну мову з Вашингтоном і москвою, щоб припинити війну. 

Про це повідомляє Clash із посиланням на радника Білого дому Волтца.

"Україні потрібен лідер, який зможе домовитися з Вашингтоном, Москвою і припинити війну", – заявив радник Білого дому Майк Волтц. 

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався відновити переговори між США та Україною після напруженої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні.

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