У Білому домі зробили несподівану заяву про лідера України

Радник Дональда Трампа зробив заяву щодо лідера України.
В адміністрації президента США вважають, що Україні потрібен лідер, який зможе знайти спільну мову з Вашингтоном і москвою, щоб припинити війну.
Про це повідомляє Clash із посиланням на радника Білого дому Волтца.
"Україні потрібен лідер, який зможе домовитися з Вашингтоном, Москвою і припинити війну", – заявив радник Білого дому Майк Волтц.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався відновити переговори між США та Україною після напруженої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні.
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